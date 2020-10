Prefeitura libera aulas presenciais nas universidades

A partir desta terça-feira, 20 de outubro, as universidades, faculdades e cursos pré-vestibulares estão autorizados a retornar com as aulas presenciais, com exceção das aulas práticas e dos estágios profissionais curriculares. Conforme Decreto n. 14.500, de 19 de outubro de 2020. A medida está publicada no Diogrande desta terça-feira (20).

O Decreto n. 14.500 inclui dispositivos ao Decreto n. 14.455, de 14 de setembro de 2020, que “Dispõe sobre as regras para o retorno das aulas presenciais na Rede Particular de Ensino, em regime especial de prevenção à COVID-19”.

Assim como as escolas da Rede Particular de Ensino de Campo Grande, as aulas do ensino superior e cursinho também devem seguir as regras de biossegurança pré-estabelecidas como retorno presencial gradual e parcial, com atenção à saúde física e mental dos trabalhadores e estudantes; a lotação máxima de 30% da capacidade do estabelecimento; mesas e carteiras devem estar organizadas de forma a sempre ser mantido o distanciamento mínimo de 1,5m entre os alunos e outros.

