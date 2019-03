Prefeitura promove curso preparatório para o Enem 2019

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, em parceira com a Uniderp, está com inscrições abertas para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio 2019 – Enem.



As aulas terão início no sábado, dia 23 de março, das 8h às 12h na Uniderp da avenida Ceará em Campo Grande-MS. São 400 vagas para jovens que estão matriculados e almejam uma vaga no ensino superior de 2020.



Para realizar a inscrição no cursinho preparatório, o aluno deve comparecer à Subsecretaria de Políticas para Juventude localizada na rua 15 de novembro, 532 – Centro. O estudante precisa estar munido de RG, comprovante de residência, declaração escolar ou a cópia do certificado do modelo 19, para os que já concluíram o ensino médio.



O cursinho preparatório para o Enem-2019 tem o objetivo de reforçar tudo o que o estudante aprendeu em sua vida discente, através de dicas de memorização e táticas para interpretar os enunciados das questões da prova. Promovido pela Subsecretaria de Políticas para Juventude, em parceria com professores renomados, que lecionam nas principais escolas particulares de Campo Grande.



Para o Subsecretário Maicon Nogueira, o curso preparatório é preferencialmente para alunos da rede pública de ensino. “Sabemos das dificuldades dos estudantes em disputar de igual para igual. Buscamos as parcerias e oferecemos um cursinho que dê a oportunidade ao estudante ser competitivo no Enem-2019”, explica Maicon Nogueira.

