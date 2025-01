Segunda lista de designação da REME será publicada em 16 de janeiro

Os pais e responsáveis que fizeram as matrículas dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme)devem ficar de olho na divulgação da segunda lista de designação, que será publicada no dia 16 de janeiro no site https://matricula.campogrande.ms.gov.br/

Para os alunos novos, a segunda lista de designação terá o prazo para efetivação da matrícula até 23 de janeiro. O aluno que perder o prazo de efetivação, perderá a vaga automaticamente.

Para o ensino fundamental e EJA, a matrícula começa em 8 de janeiro, com designação a partir do dia 16 do mesmo mês. A efetivação deve ocorrer dentro de 2 dias úteis a contar da data de designação.

