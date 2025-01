UEMS divulga resultado preliminar do vestibular 2025

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou nesta sexta-feira (3) o resultado preliminar do vestibular 2025. Os candidatos já podem acessar as notas da prova objetiva e da redação no site oficial do processo seletivo.

Os participantes que desejarem recorrer do resultado preliminar terão entre os dias 6 e 7 de janeiro para apresentar o recurso, que deverá ser protocolado exclusivamente pelo sistema online da universidade.

Além das notas, o edital traz a relação de candidatos desclassificados e o desempenho dos inscritos na modalidade "Treineiros/as". A divulgação do resultado final está prevista para o dia 20 de janeiro, também na página oficial do vestibular.

