Vestibular da UEMS 2025 está com inscrições abertas em 30 cursos

As inscrições para o Vestibular UEMS 2025, foram abertas nesta segunda-feira (23), com disponibilidade em 641 vagas distribuídas em 30 cursos de graduação.

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site da FAPEC ( https://concurso.fapec.org ) até as 23h59 do dia 6 de novembro de 2024 (horário oficial de Mato Grosso do Sul). O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00, com a possibilidade de isenção para os candidatos que atendam aos critérios previstos pela legislação vigente, como candidatos de escolas públicas, doadores voluntários de sangue e medula óssea, além de jurados atuantes no Tribunal do Júri.

As solicitações de isenção podem ser realizadas entre os dias 23 de setembro e 15 de outubro de 2024, conforme estabelecido no edital, disponível no link: https://www.uems.br/anexos/download/20534 . O início das aulas está previsto para o ano letivo de 2025.

A Prova Objetiva e a Prova de Redação ocorrerão no dia 24 de novembro de 2024 (no período da manhã), sendo realizadas em 19 municípios do estado de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, entre outros.

Novos cursos

O Vestibular UEMS 2025 traz três novos cursos: Engenharia Civil em Nova Andradina (20 vagas, período noturno, duração de 5 anos); Fonoaudiologia em Campo Grande (16 vagas, período matutino, duração de 4 anos); Terapia Ocupacional em Campo Grande (16 vagas, período matutino, duração de 4 anos).

Processo Seletivo Permanente

Além do Vestibular, a UEMS também oferta vagas por meio do Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar (PSPHE-UEMS 2025), com 708 vagas em 38 cursos. No total, a UEMS ofertará 2.637 vagas em 68 cursos de graduação, sendo 50% destinadas ao vestibular e processo seletivo próprio, e as outras 50% ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

Para ambos os processos seletivos a ocupação das vagas oferecidas para cada curso será por meio dos sistemas de ingresso: por Acesso Universal (Ampla Concorrência); e Reserva de Vagas,

