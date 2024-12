Visando valorizar profissionais, Governo de MS implementa recesso nas escolas

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SED (Secretaria de Estado de Educação), decidiu implementar um recesso de final do ano nas escolas como uma forma de valorizar os profissionais que se dedicaram ao longo dos meses.

Assim, as escolas estarão fechadas entre os dias 24 de dezembro e 1º de janeiro, retornando às atividades normais no dia 2 de janeiro.

A decisão visa valorizar o esforço dos profissionais ao longo do ano letivo e proporcionar aos servidores das unidades escolares um momento de descanso e celebração em família.

A iniciativa reflete uma abordagem da SED com foco na valorização do bem-estar da comunidade escolar, promovendo um tempo para descanso e celebração das festividades de fim de ano. A expectativa é que esse recesso coletivo contribua para um retorno ainda mais motivado e produtivo no início do novo ano escolar.

Além disso, o recesso vem ao encontro com consultas feitas nas unidades escolares, onde os servidores abordaram o tema com o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

Para o gestor, essa iniciativa não apenas valoriza o trabalho dos educadores docentes e não docentes, mas também promove um ambiente escolar mais saudável e motivador para todos. “Estamos comprometidos em construir uma Educação cada vez melhor para nossos estudantes, e um bom descanso é parte essencial desse processo”, destaca o secretário.

