Academia ao ar livre para pessoas com deficiência tem vagas abertas

A academia ao ar livre para pessoas com deficiência no Parque Ayrton Senna está com vagas abertas para o público adulto, a academia também será opção para jovens e idosos.

A atividade para prática esportiva do Projeto Futuro Paralímpico foi desenvolvida pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Fundação Municipal de Esportes.

Yara Yule, coordenadora do projeto, afirmou que o espaço será aberto à toda população. “A academia trouxe mais uma opção de atividade aos cadeirantes que buscam qualidade de vida e saúde. Vamos atender jovens a partir de 15 anos, de segunda a sexta-feira, das 7 às 11 horas, e das 13 às 17 horas, com orientação profissional. Além disso, todos poderão usar também nos fins de semana e feriados, com as instruções na placa”, disse.

José Alonso dos Santos, paraplégico já participante do projeto, está feliz com as melhoras. “Estou muito feliz. A academia é uma grande vitória para o público e quero utilizar para fortalecimento muscular. Além da nova pista de atletismo, que me trará também muitos benefícios, pois sou atleta há 35 anos”.

A academia possui equipamentos para fortalecimento muscular, como remada, rotação dupla vertical, máquina de tríceps e abdominal, voador dorsal, peitoral, supino e muitos outros.

A prefeitura tem o intuito de ampliar o número de academias para toda a cidade de Campo Grande. “Vamos trabalhar para adquirir mais equipamentos para pessoas com deficiência e instalar em todos as regiões de Campo Grande”.

Inscrições

Para participar da academia, basta ir até o local da atividade e se inscrever. O Projeto também está com vagas abertas e já acontece no Parque Ayrton Senna, Centro Olímpico Vila Nasser e no Rádio Clube Campo.

A academia oferece orientação de professores capacitados durante a semana, das 7h às 11h e 13h às 17h.

Programação

O núcleo do Parque Ayrton Senna conta também com as modalidades de atletismo e petra na segunda, quinta e sexta-feira, das 7h às 11 e das 13h às 17h. A bocha acontece terça e quarta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. Na quarta-feira, tem bocha e atletismo das 7h às 11h.

Na Vila Nasser, o atletismo e a petra acontecem na terça e quinta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h.

