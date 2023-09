Adriane nomeia novo diretor-presidente da Funesp

Foi exonerado, a pedido, do cargo de diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Odair Serrano de Oliveira, que ocupava o cargo desde 2021.

A publicação do Diário Oficial Extra de segunda-feira (12), trouxe ainda a nomeação do profissional de Educação Física e até então, diretor de Desenvolvimento de Esporte e Lazer, Maicon Luiz Mommad.

A modificação assinada pela prefeita Adriane Lopes tirou Maicon do cargo em comissão de Assessor-Executivo II para a função de diretor-presidente da Fundação.

