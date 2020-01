Águia Negra e Aquidauanense disputarão título na Copa do Brasil por MS

Priscilla Porangaba, com informações da CBF

Os clubes do Mato Grosso do Sul já sabem os dias que entrarão em campo pela primeira fase da Copa do Brasil 2020.

No fim da tarde de sexta-feira(10), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou tabela detalhada da 1ª fase da competição.

O Aquidauanense vice-campeão Estadual entrará em campo no dia 05 de fevereiro no estádio Noroeste contra o ABC.

Já o campeão Águia Negra no dia 12 encara o vice-campeão da Série C Sampaio Corrêa no Ninho da Águia.

Na 1ª fase da competição, os clubes com ranking inferior jogam em casa mas com a necessidade da vitória para se classificar.

O ABC e Sampaio Corrêa precisam de um simples empate para a classificação.

