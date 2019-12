Clubes de futebol do MS ganham mais 30% de aporte financeiro

O governador Reinaldo Azambuja determinou o aporte financeiro de R$ 820 mil aos clubes de futebol do Estado para a disputa do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A 2020 através da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte)



O valor é 30% maior em relação aos R$ 622 mil repassados desde 2015.



O diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, anunciou o reajuste na terça-feira (17), após reunião entre o dirigente e representantes dos 10 clubes que entrarão em campo pelo Campeonato Estadual de 2020



Para autorizar o incremento, as equipes tiveram de justificar, com transparência, a necessidade do recurso.



O apoio finaceiro para 2020 ajudará no custeio de materiais esportivos (bolas, coletes, uniformes, instrumentos de treinamento, entre outros.

Segundo Marcelo Miran esse é um novo momento pro futebol sul-mato-grossense. “O governador quis aumentar o aporte neste ano para tentar resgatar e alavancar o nosso futebol, até porque algumas equipes cogitaram nem participar do campeonato. Após a confirmação, alguns clubes se motivaram a manter no campeonato em função disso”, afirmou.



Os R$ 820 mil serão divididos igualitariamente entre Esporte Clube Comercial, Aquidauanense Futebol Clube, Costa Rica Esporte Clube, Operário Futebol Clube, Sociedade Esportiva Pontaporanense, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão, Esporte Clube Águia Negra, Corumbaense Futebol Clube, Clube Esportivo Nova Andradina e Maracaju Atlético Clube.





