Águia Negra enfrenta o líder do grupo e busca sua primeira vitória no Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (30), o Águia Negra entra em campo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. O jogo é válido pelo grupo A5.

O representante do Mato Grosso do Sul encara o líder Goianésia (GO) no estádio Waldeir José de Oliveira, na cidade de mesmo nome, às 18h (MS).

Invicto na competição após dois empates em duas rodadas, o rubro-negro busca sua primeira vitória. Já o time goiano está com seis pontos, ele é líder do grupo com 100% de aproveitamento.

Em 2013, eles se encontraram na mesmafase duas vezes com uma vitória para cada lado. O Goianésia venceu por 3 a 1 em seus domínios e o Águia Negra fez 3 a 2 no Ninho da Águia.

O jogo terá arbitragem de Halbert LuísMorais Baía do Amazonas que será auxiliado por Adriano Eterno de Jesus e Tiego Henrique dos Santos.

Deixe seu Comentário

Leia Também