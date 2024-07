Alcaraz conquista bicampeonato no tênis após vencer Djokovic na final de Wimbledon

Na final de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada 2024, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou Novak Djokivic na manhã deste domingo (14), e conquistou o bicampeonato no tênis.

Alcaraz venceu Djokovkc por 3 a 0, parciais de 6/2, 6/2 e 7/6, em pouco mais de duas horas de jogo. O jogador de 21 anos chega ao quarto título de Grand Slam na carreira - Us Open 2022, Wimbledon 2023/24 e Roland Garros 2024.

No entanto, no ranking mundial, Novak Djokovic segue como vice-líder, enquanto Alcaraz é o terceiro. A lista é liderada pelo italiano Jannik Sinner, que foi eliminado nas quartas de final de Wimbledon. Os dois vão jogar, dentro de duas semanas, as Olimpíadas de Paris, a primeira da carreira de Alcaraz, e a quinta de Djokovic. O sérvio, porém, ainda não tem a medalha de ouro.

O primeiro set foi dominado por Alcaraz desde o início. O espanhol teve 87% de aproveitamento dos pontos com o primeiro saque.

Na segunda parcial, Alcaraz seguiu no embalo e quebrou o saque do rival logo no início. Aos poucos, o sérvio entrou no jogo, mas o espanhol se mantinha muito firme nos games de saque. Com 4 a 2 no placar, Alcaraz conseguiu mais uma quebra e encaminhou o fim do set, que terminou 6/2.

Djokovoic seguiu com um baixo aproveitamento de pontos no segundo saque (33%). Alcaraz ganhou 86% no primeiro saque.

No terceiro set, Djokovic começou colocando pressão no saque de Alcaraz, com 0/30 no placar. Mas o espanhol conseguiu fechar o game. Na sequência, teve três break points no saque do rival, não concluiu, e Djokovic, pela primeira vez na partida, soltou um grito de vibração.

No 4/4, Alcaraz conseguiu a quebra e sacou para o jogo. Djokovic salvou três match points, saiu de um 0/40 e quebrou o serviço, empatando em 5 a 5. Depois de um game para cada, tie-break. O desempate foi equilibrado, mas por duas vezes Alcaraz esteve com um mini-break. Com dois match points e fechou 7/4.

