Após 22 anos, MotoGP retorna ao Brasil em 2026 com etapa em Goiânia

Após 22 anos de ausência, o Mundial de Motovelocidade, MotoGP, voltará ao Brasil. A partir de março de 2026, Goiânia sediará a etapa brasileira no Autódromo Internacional Ayrton Senna, que atualmente recebe provas da Stock Car.

O contrato foi firmado por cinco anos e anunciado em uma coletiva de imprensa nesta quinta-feira (12), com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

Para isso, o Autódromo Internacional Ayrton Senna passará por reformas que começam em janeiro e devem durar seis meses. Com um investimento de R$ 100 milhões, serão modernizados setores como pista, arquibancadas, boxes, acessos, torres de comando, postos médicos e camarotes.

Segundo o governo de Goiás, a expectativa é de que o evento atraia 100 mil espectadores e movimente R$ 1 bilhão, com uma arrecadação de R$ 170 milhões em impostos.

O Brasil recebeu a MotoGP pela última vez em 2004, no extinto Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia também já sediou a categoria entre 1987 e 1989.

