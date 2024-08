Após conquistar o ouro, Kevin Durant se torna sócio do PSG

Uma das estrelas do basquete mundial e da NBA, e campeão olímpico com o Dream Team dos Estados Unidos nos últimos Jogos Olímpicos, o ala Kevin Durant será um dos acionistas minoritários do PSG.

A informação é do jornalista francês Romain Molina, que noticiou nesta segunda-feira (12) que o clube está “finalizando” o processo de Kevin como novo sócio. Outras fontes, como o jornalista italiano Fabrizio Romano, confirmaram a informação.

O jogador chegou a visitar o PSG na última semana, e se encontrou com os jogadores, comissões técnicas e também com Nasser Al-Khelaïfi, presidente do grupo que gere o clube francês.

Com o fim das Olímpiadas, Kevin passará férias até a retomada da NBA. A temporada 2024/2025 começará em 22 de outubro. Ele está no elenco do Phoenix Suns, franquia que defende desde 2023. O jogador tem contrato garantido até o fim de junho de 2026.

