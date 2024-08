Após conquistas em Paris, atletas militares recebem condecoração do Exército

O trio de medalhistas olímpicos Beatriz Souza (judô), Guilherme Schimidt (judô) e Natinha (vôlei) vestiram a farda de gala do Exército para participar de uma solenidade do Dia do Soldado, nesta quinta-feira (22), em Brasília.

Os três atletas receberam a Medalha Exército Brasileiro, honraria dada a militares da força que tenham se destacado internacionalmente. Eles fazem parte do Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR), que incorpora espotistas aos quadros de militares ativos das Forças Armadas, e são sargentos do Exército.

Além deles, outros nomes como os também medalhistas Caio Bonfim, Ana Patrícia e Duda fazem parte do programa. "Foi uma honra não só representar o nosso país nas Olimpíadas, ganhar essa medalha pra gente, mas hoje tá sendo um dia muito glorioso, incrível. Me sinto muito honrada de receber essa homenagem do Exército", disse Beatriz.

A Medalha do Exército Brasileiro foi entregue aos atletas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A delegação brasileira nos Jogos Olímpicos Paris 2024 contou com 98 atletas militares. O número corresponde a cerca de 35% do total de atletas que representaram o Brasil na capital francesa. Atualmente, o PAAR conta com 570 atletas, de 35 modalidades diferentes.

