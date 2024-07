Após Osorio desistir, Bia Haddad avança à 3ª rodada de Wimbledon

A jogadora brasileira Bia Haddad Maia avançou para a terceira rodada de Wimbledon sem fazer muito esforço. Ela jogou apenas três games contra a colombiana Camila Osorio, na manhã desta quinta-feira (04), e saiu vitoriosa depois que a adversária sentiu uma lesão na perna e precisou abandonar a partida. Na próxima fase, Bia deve enfrentar a estadunidense Danielle Collins ou a húngara Dalma Gálfi.

Bia voltou à quadra menos de 24h depois de sua vitória diante da polonesa Magdalena Frech na estreia. Cabeça de chave número 20, a brasileira era favorita diante de Camila Osorio (84ª) e se impôs no início no duelo, vencendo os três games que disputaram, com direito a duas quebras de serviço. A colombiana solicitou atendimento médico antes do quarto game, por conta de dores na perna.

Depois do auxílio médico e de uma longa paralisação, Osorio retornou para a partida. No entanto, disputou apenas dois games. Sem condições de seguir com o jogo, anunciou sua desistência do duelo e decretou a vitória à Bia Haddad Maia, que avançou à terceira rodada de Wimbledon pela segunda vez na carreira. No ano passado, ela chegou até as oitavas de final.

Atualmente na 20ª colocação do ranking mundial, Bia Haddad Maia é uma das cabeças de chave do torneio individual feminino. Sua próxima adversária em Wimbledon virá do confronto entre Danielle Collins (11ª) e Dalma Gálfi (127ª), que jogam ainda nesta quinta-feira. O duelo pela terceira rodada deve acontecer somente no sábado (06).

Com informações do portal Terra

