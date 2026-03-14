Árbitra sul-mato-grossense comanda jogo do Campeonato Brasileiro Feminino

A árbitra sul-mato-grossense Karina Carvalho Rocha comandará o confronto entre América-MG e Juventude-RS neste sábado (14), às 15h, na Arena Frimesa, em Santa Luzia (MG), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1. Ela será auxiliada por Suellen das Graças Gonçalves Silva e Andressa Oliveira Pereira.

Nesta temporada, a competição nacional feminina passou de 16 para 18 equipes, aumentando também o número de partidas de 134 para 167.

Com o novo formato, o campeonato terá 23 datas, duas a mais que na edição anterior, preservando os períodos de Data FIFA e competições internacionais de seleções e clubes.

A alteração visa alinhar o calendário à Seleção Brasileira Feminina Principal, evitando rodadas na véspera ou logo após os compromissos internacionais.

O Campeonato Brasileiro Feminino A1 segue sendo o principal torneio do futebol feminino nacional, reunindo as principais equipes do país em busca do título.

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