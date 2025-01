Atleta campo-grandense organiza rifa para participar do Mundial de Muay Thai

Gustavo de Araújo Pinto, de 30 anos, representará o Mato Grosso do Sul no Campeonato Mundial de Muay Thai, que será realizado em Bangkok, na Tailândia, de 14 a 25 de maio. Para custear a viagem, o atleta está realizando uma rifa.

Gustavo começou a praticar a arte marcial em 2014, motivado por um primo, mas logo parou. Quando em 2017, segundo o atleta, voltou aos treinos com a vontade de começar a competir.

Com esforço e foco, Gustavo lutou pela primeira vez em 2021, e nunca mais parou. Até que foi convocado pela Seleção Brasileira de Muay Thai para representar o Estado e o Brasil no mundial.

Agora, ele planeja realizar uma série de rifas para arrecadar a quantia necessária para bancar a viagem, já que não receberá ajuda política. A primeira já está acontecendo, no valor de R$ 10, com premiação de R$ 250.

Os interessados devem escolher um número disponível, para isso, basta entrar em contato pelo telefone (67) 99259-4439, e fazer o PIX pela chave [email protected]. O sorteio ainda não tem data definida.

