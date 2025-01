Atleta de MS é convocada para Seleção Brasileira de Bocha Paralímpica

A sul-mato-grossense Clarice Farias, de 20 anos, foi convocada para a primeira fase de treinamentos da Seleção Brasileira de Jovens de Bocha Paralímpica.

Esta é a segunda convocação da atleta, que também integrou as duas fases de preparação da equipe nacional no último ano.

Os treinamentos ocorrem de 7 a 14 de fevereiro, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro (CT CPB), em São Paulo.

A preparação, coordenada pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes (ANDE), faz parte do cronograma de formação da equipe que disputará o Mundial Juvenil da modalidade, previsto para março, em Curitiba.

Clarice, que representa a ATIVA/MS, compete na classe BC2, destinada a atletas com diagnóstico de Quadriplegia Espástica ou Atetose/Ataxia. Nessa categoria, os competidores utilizam as mãos para lançar a bola.

A atleta contará com o acompanhamento da professora Adriana Bringel, que também foi convocada para integrar a equipe técnica.

O período de treinamentos incluirá atividades técnicas, táticas e estratégicas, com foco na integração do grupo e no aprimoramento individual dos atletas.

Ao todo, 13 paratletas foram convocados para esta primeira etapa, além de 12 assistentes esportivos.

Após esta fase, os técnicos selecionarão 13 atletas para a segunda etapa de treinamentos. No fim do processo, 10 serão escolhidos para representar o Brasil no Mundial de Jovens, formando a base da equipe para o ciclo paralímpico.

