Atleta mirim Sul-mato-grossense vence Campeonato Brasileiro de Xadrez

O atleta mirim Vitor Gabriel, de apenas 6 anos, venceu o Campeonato Brasileiro Escolar de Xadrez na categoria sub-6, nesse fim de semana, em Caxambu (MG). Ao lado de 33 atletas, o campeão subiu ao palco com a bandeira de Campo Grande.

O Brasileiro de Xadrez Escolar 2024 aconteceu nos dias 20, 21 e 22 de setembro e reuniu cerca de 500 participantes. O evento decidiu os campeões brasileiros escolares do Sub 5 ao Sub 18, no masculino e no feminino.

Nas redes sociais, o pai do pequeno atleta agradeceu ao governo de Mato Grosso do Sul, a Prefeitura Municipal de Campo Grande e Federação Sul-mato-grossense de Xadrez, pelo apoio.

"O apoio, zelo e respeito ao atleta mirim é algo que seremos eternamente gratos. Obrigado! Foi uma honra e um orgulho representar o escudo e a bandeira da federação, cidade e estado no Campeonato Brasileiro de Xadrez em Minas Gerais", falou na postagem.

