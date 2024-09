Atletas de MS vão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros em Recife

Após participarem dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, realizados entre 6 e 24 de junho, os melhores atletas do estado agora se preparam para competir nos JEB’s (Jogos Escolares Brasileiros). O evento, promovido pela CBDE (Confederação Brasileira do Desporto Escolar), começa nesta sexta-feira (20), e vai até 3 de outubro em Recife, capital do Pernambuco.

Composta por estudantes-atletas na faixa etária de 12 a 14 anos, a delegação sul-mato-grossense é organizada e coordenada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Segundo a CBDE, os JEB’s incentivam a participação dos estudantes-atletas da educação básica em atividades esportivas, promovendo a integração social, o exercício da cidadania e a descoberta de novos talentos.

A equipe de Mato Grosso do Sul conta com 203 estudantes-atletas, que competirão em várias modalidades: atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ginástica artística, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, wrestling (luta olímpica) e xadrez, tanto no masculino quanto no feminino.

Na ginástica rítmica, a participação será exclusivamente no feminino. Além disso, as equipes representarão o estado nas modalidades coletivas de basquetebol, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia, em ambos os naipes.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o evento é de extrema relevância para os jovens atletas.

“Esta competição é uma oportunidade de demonstrar talento e dedicação, além de representar Mato Grosso do Sul. A participação em modalidades individuais e coletivas reforça nosso compromisso com a formação de futuros campeões. Esses momentos abrem portas para que esses jovens possam, futuramente, representar o Brasil em competições como os Jogos Sul-Americanos Escolares”.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, destaca o impacto dessa experiência para muitos atletas.

“Para muitos deles, será a primeira vez viajando para fora do estado, embarcando em um avião e vivenciando uma experiência completa, com alimentação e hospedagem garantidas. É uma oportunidade única de crescimento pessoal, além da competição esportiva. Cada etapa, desde a preparação até o embarque, vai gerar memórias que eles carregarão para a vida”.

Os atletas que se destacarem nos JEB’s poderão se classificar para os Jogos Sul-Americanos Escolares, que serão realizados na Colômbia, entre o final de novembro e o início de dezembro.

Confira a lista completa da delegação de Mato Grosso do Sul (clique para acessar).

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também