Atual "número 1 do mundo", Djokovic desiste de Roland Garros por lesão no joelho

Um dia depois de conseguir uma virada épica e a classificação para as quartas de finais de Roland Garros, Novak Djokovic desistiu da competição. O tenista sérvio, que sentiu uma lesão no joelho direito durante o início do segundo set da partida contra o argentino Francisco Cerundolo, abandonou a disputa do torneio, e com a desistência, o italiano Jannik Sinner, de 22 anos, se torna o novo 'número 1' do ranking da ATP.

Segundo informações, a decisão veio depois de uma ruptura do menisco medial do joelho direito - descoberta durante uma ressonância magnética realizada nesta terça-feira (4). Com isso, Novak Djokovic foi forçado a se retirar do torneio de Roland-Garros, afirmou a organização de Roland Garros em comunicado.

Djokovic perde o posto de 'número 1 do mundo' por ter abandonado o torneio nas quartas de final, já que só se manteria no topo se conseguisse o título. Com isso, o italiano Jannik Sinner, que se classificou para a semifinal de Roland Garros ao bater Grigor Dimitrov por 3 sets a 0 (6-2, 6-4 e 7-6), vai assumir a liderança do ranking da ATP logo após a final da competição. Sinner enfrenta o vencedor de Tsitsipas e Alcaraz, que se enfrentam hoje (4).

Nessa segunda-feira (3), o sérvio lutou contra as dores no jogo das oitavas de finais, contra o argentino Francisco Cerundolo, mas conseguiu uma virada espetacular por 3 sets a 2, parciais 6/1, 5/7, 3/6, 7/5 e 6/3, para avançar às quartas de finais e enfrentaria o vencedor de entre Taylor Fritz e Casper Ruud, mas com a lesão, ficará pelo caminho e deixará o topo do ranking.

Djokovic se pronuncia

"Estou muito triste em anunciar que terei que me retirar de Roland Garros. Joguei com o coração e dei tudo de mim na partida de ontem e, infelizmente, devido a uma ruptura no menisco medial do joelho direito, minha equipe e eu tivemos que tomar uma decisão difícil após cuidadosa consideração e consulta. Desejo boa sorte aos jogadores que competem esta semana e agradeço sinceramente aos incríveis fãs por todo o amor e apoio contínuo. Vejo você em breve. Com amor e gratidão, Nole", disse o sérvio nas redes sociais.



*Com informações do portal Tênis News.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também