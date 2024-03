O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) firmou parceria com a Azul Linhas Aéreas para o transporte dos atletas olímpicos e paralímpicos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2024, que acontecerão em Paris. O primeiro será realizado de 26 de julho a 11 de agosto, e a segunda competição entre 25 de agosto e 8 de setembro.

O anuncio contou com a presença de atletas e ex-atletas, como Gustavo Bala Loka, bicampeão brasileiro e medalhista de bronze do ciclismo BMX nos Jogos Sul-americanos de Assunção em 2022.

O Presidente da Azul, Abih Shah, disse que será promovido um evento para o embarque dos atletas que sairão do Brasil em direção a França. “Vamos ter um bandeirão para fazer o evento, vai ser emocionante. Nós amamos ajudar o Brasil crescer e fazer os brasileiros chegar aos sonhos deles”, disse ele.

Segundo o vice-presidente do COB, Antônio La Porta, essa nova parceria é significativa pois o momento do esporte brasileiro é de crescimento, que começou nos jogos Pan Americanos e as Olímpiadas Rio 2016.

