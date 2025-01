Brasil e México se enfrentam na semifinal do Mundial de society; saiba onde assistir

Nesta sexta-feira (10), Brasil e México se enfrentam na semifinal da Kings World Cup 2025, a Copa do Mundo de futebol society.

A partida será disputada na KL Arena, em Milão, na Itália, às 14h (horário de Mato Grosso do Sul), e contará com transmissão ao vivo pelos streaming Disney+, Cazé TV e pelos canais do streamer Gaules no Twitch e YouTube.

O Brasil chega à semifinal após uma campanha impecável na fase inicial da competição. Na estreia, a seleção goleou a Coreia do Sul por 7 a 4, seguida de uma vitória expressiva sobre a Alemanha por 9 a 2. No último confronto, garantiu sua vaga ao vencer a Turquia por 12 a 4.

Do outro lado, o México também apresentou um bom desempenho e promete ser um adversário difícil.

O que é a Kings League?

A Kings League é um torneio internacional de futebol society criado pelo ex-jogador espanhol Gerard Piqué e pelo streamer Ibai Llanos.

A competição tem um formato único, com regras adaptadas que tornam os jogos mais dinâmicos e imprevisíveis, como a formação progressiva, onde cada partida começa com um goleiro e um jogador de linha em cada equipe, aumentando gradualmente até sete jogadores.

Além disso, a duração se resume a dois tempos de 20 minutos. Alguns gols valem o dobro, e no final da partida, as goleadas também contam como dois pontos, salvo em casos de empate, quando entra em vigor o "gol de ouro", que define o vencedor no primeiro gol marcado.

A grande final da Kings World Cup 2025 será realizada no próximo domingo (12), na Allianz Arena, em Turim, Itália. Além da consagração com o título, o vencedor levará para casa um prêmio de US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões).

