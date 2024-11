Brasil encara o Uruguai e busca chegar na segunda posição das Eliminatórias

Brasil e Uruguai se enfrentam na noite desta terça-feira (19), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul), pela 12º rodada da Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Este será o último compromisso dos brasileiros em 2024.

O Brasil vem de um empate contra a Venezuela, já os uruguaios vem de uma vitória por 2 a 1 em cima da Colômbia. Vale lembrar que no último confronto entre a Seleção Brasileira e o Uruguai, na Copa América, a Azul Celeste eliminou a Canarinho nos pênaltis.

No retrospecto, as seleções já se enfrentaram em 80 oportunidades na história, e o Brasil tem 38 vitórias contra 21 triunfos do Uruguai. Outros 21 confrontos terminaram em empate.

Na tabela das eliminatórias o Uruguai ocupa a 2º colocação, já o Brasil, com o empate, caiu para 4º. Mas os brasileiros podem fechar o ano no lugar dos uruguaios, mas para isso precisa vencê-los e torcer para que o Equador ganhe da Colômbia, ou fique no empate.

Com isso, a Seleção pode chegar aos 20 pontos e ultrapassar os uruguaios na tabela, além de diminuir a diferença para a líder Argentina, que tem 22 pontos no momento.

