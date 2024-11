Brasil x Uruguai: Dorival Jr. revela escalação para o confronto

O Brasil entra em campo contra o Uruguai amanhã (19), às 20h45 (horário de Mato Grosso do Sul), na Arena Fonte Nova, pela 12º rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. E nesta segunda-feira (18), o técnico Dorival Jr. revelou a escalação da equipe.

Em entrevista coletiva, Dorival Jr confirmou uma mudança na escalação da Seleção Brasileira. A única alteração feita pelo treinador está na lateral-direita, já que Vanderson levou um cartão amarelo contra a Venezuela e está suspenso. Sendo assim, Danilo, será escalado como titular.

Com isso, o Brasil deve começar o jogo com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Raphinha; Savinho, Igor Jesus e Vini Jr.

O jogo na Arena Fonte Nova é um confronto direto na parte de cima da tabela das Eliminatórias. Visitante, o Uruguai é o segundo colocado, com 19 pontos, enquanto o Brasil ocupa a 4ª posição, com 17 pontos.

