Brasil estreia com vitória sobre El Salvador na Copa do Mundo de Futebol de Areia

A Seleção Brasileira de futebol de areia começou com o pé direito a sua campanha na Copa do Mundo da modalidade, realizada em Vitória, Seychelles, no leste da África.

Nesta sexta-feira (2), o Brasil venceu El Salvador por 3 a 1, em partida válida pelo grupo D do torneio. Apesar do equilíbrio nos dois primeiros períodos do jogo, o time comandado por Marco Octávio mostrou superioridade na etapa final e garantiu o triunfo.

Os gols brasileiros foram marcados por Rodrigo, Thanger — com uma bicicleta plástica — e Lucão. Heber Ramos descontou para os salvadorenhos na Paradise Arena.

Com o resultado, o Brasil soma seus primeiros três pontos e assume a vice-liderança da chave. A liderança do grupo D é da Itália, que derrotou Omã por 7 a 4, também nesta sexta-feira.

O próximo compromisso da Seleção será no domingo (5), às 11h (horário de Mato Grosso do Sul), contra os italianos, em duelo direto pela ponta da tabela.

Maior campeão da história do torneio, com seis títulos, o Brasil busca o sétimo troféu mundial na modalidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também