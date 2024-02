Brasileiro de 17 anos vence número 36 do mundo no Rio Open

O torneio de tênis do Rio de Janeiro – Rio Open, chegou a fase das oitavas de final. E hoje (21), o brasileiro de 17 anos, João Fonseca, venceu o francês Arthur Fils, 36º colocado no ranking mundial do esporte.

É um feito histórico para a curta carreira de João. Ele é campeão do US Open Juvenil de 2023, e é 655 do mundo. O tenista venceu o adversário por 6 games a 0 na quadra Guga Kuerten, garantindo uma vaga nas quartas de final, onde enfrentará o chileno Cristian Garin, número 88 no ranking. A partida ainda não tem data definida.

O jovem é estreante na competição, e é a primeira vitória dele na Associação de Tenistas Profissionais (ATP).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também