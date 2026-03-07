Menu
Esportes

Campo Grande recebe abertura da temporada da Copa Truck neste domingo

A etapa serÃ¡ disputada no AutÃ³dromo Orlando Moura com transmissÃ£o na TV aberta e participaÃ§Ã£o de pilotos de todo o paÃ­s

07 marÃ§o 2026 - 17h30Sarah Chaves
Foto: Caique Roberto  

Campo Grande recebe neste domingo (8) a etapa de abertura da temporada 2026 da Copa Truck, uma das principais categorias do automobilismo brasileiro. As provas serão disputadas no Autódromo Internacional Orlando Moura e terão transmissão ao vivo pela TV aberta, pela Band, além do SporTV e das plataformas digitais da categoria.

A etapa também marca o início da terceira temporada consecutiva da marca brasileira Semorin como patrocinadora no campeonato. A empresa mantém o apoio ao piloto Raphael Abbate, que terminou a temporada de 2025 na terceira colocação da classe PRO.

Abbate inicia mais um ano na categoria pela equipe IVECO Usual Racing, ao lado de Danilo Dirani e Djalma Pivetta. Ele pilota o caminhão número 26 e chega para a nova temporada após disputar o título até a última etapa do campeonato passado.

“A expectativa é muito positiva para esse ano, com mais experiência, conhecimento das pistas e bastante inovação da equipe. Em 2025, disputei o título até a última etapa e, agora, o objetivo é brigar novamente pelo campeonato na classe PRO”, afirmou o piloto.

Além da presença na Copa Truck, a empresa também passa a apoiar o retorno do piloto Victor Guerin às pistas, agora na Copa Hyundai HB20. Ex-piloto com passagens por categorias do automobilismo europeu, como Fórmula 3 Italiana, Nascar Europeia e GP2, Guerin volta às competições após anos afastado.

A Copa Truck abre a temporada 2026 em Campo Grande e terá um calendário ampliado neste ano, com etapas em diferentes regiões do país. Entre as novidades do circuito estão provas em Chapecó (SC), Cuiabá (MT) e Brasília (DF), além do retorno das corridas em Santa Cruz do Sul (RS) e Goiânia (GO).

