Campo Grande sedia 2º Torneio Centro-Oeste de futebol de mesa neste fim de semana

No próximo fim de semana acontece em Campo Grande o 2º Torneio Centro-Oeste de futebol de mesa - regra Dadinho, no shopping Bosque dos Ipês.

O evento acotece nos dias 16 e 17 de novembro, e de acordo com a organização, serão 32 participantes de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Segundo o presidente da Federação de Futebol de Mesa de Mato Grosso do Sul (Fefumems), Hélder Rafael, a participação de botonistas de outras regiões fortalece a prática da modalidade no Estado. "Isso contribui para melhorar o nível técnico dos nossos jogadores. Também é uma vitrine para mostrar como o futebol de mesa está organizado e se desenvolve no Estado", disse.

Além do Torneio, também haverá um espaço gratuito e aberto ao público para a prática do esporte, compra, venda e troca de botões.

Confira a programação:

Sábado

11h - cerimônia de abertura.

A fase classificatória da abertura segue até às 18h.

Domingo

A competição recomeça às 10h30 com as partidas em quatro divisões: Séries Ouro, Prata, Série e Bronze.

A previsão de encerramento é 13h.

