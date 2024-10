Campo Grande Vôlei é bronze no Brasileiro Interclubes de Vôlei Sub-16

Associação Esportiva Campo Grande Vôlei garantiu a medalha de bronze na classificatória A do CBI (Campeonato Brasileiro Interclubes) de Vôlei Sub-16, que foi realizada em Goiânia (GO). Organizada pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol), a competição começou no dia 30 de setembro e terminou no último sábado (5).

O 3º lugar foi assegurado após vitória sobre o Recreio da Juventude (RS), na disputa pelo bronze, por três sets a zero (16x25, 21x25 e 23x25). Com lugar no pódio, o clube de Mato Grosso do Sul garantiu participação na disputa decisiva do torneio, que acontecerá de 5 a 9 de novembro, em Saquarema (RJ).

Na primeira fase da competição, integrando o grupo C, o Campo Grande Vôlei terminou com 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Recife Vôlei (PE) por três sets a zero (18x25, 21x25 e 20x25), superou o Santa Mônica (PR) por dois sets a um (15x25, 27x25 e 18x25) e derrotou o Fluminense (RJ) por três sets a zero (16x25, 23x25 e 18x25), classificando-se em primeiro lugar na chave.

Nas quartas de final, a equipe venceu o Sport Recife (PE) em um jogo acirrado, com o placar de três sets a dois (25x20, 17x25, 25x21, 21x25 e 15x13). No entanto, na semifinal, enfrentou o Mackenzie (MG) e sofreu uma derrota por três sets a zero (25x20, 25x16 e 25x17).

A equipe mineira sagrou-se campeã e o Flamengo (RJ) ficou com a prata. Confira todos os resultados e detalhes das demais partidas neste link.

Na fase final de Saquarema (RJ), mais três equipes estão confirmadas, após assegurarem vaga na Classificatória B, realizada em Aracaju (SE), no mês de maio: Avofel-SC (1º lugar), Círculo Militar do Paraná-PR (2º) e Minas Tênis Clube-MG (3º).

A equipe da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei é composta pelas jogadoras Yasmin Benitez, Cecilia Vieira, Naiana Vincensi, Gabriela Delai, Heloisa Senhorinha, Gabrielly Rodrigues, Anna Beatriz Paniago, Ana Carolina Silva, Leticia dos Santos, Ana Luiza Xavier, Elouise Ferreira e Lara dos Santos. A comissão técnica conta com Samir Ismail Dalleh como técnico principal e Djairo Lima Domingues de Holanda como assistente técnico.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também