Campo-grandense vence o 1º torneio internacional de Beach Tennis no Estado

A atleta de Campo Grande, Camila Gouvea, e a venezuelana Andrea Colavita venceram o primeiro torneio internacional de Beach Tennis realizado em Mato Grosso do Sul, que faz parte do circuito mundial da Federação Internacional de Tênis (ITF).

O BT 100 aconteceu no último domingo (18) em Rio Brilhante, e distribuiu um total de US$ 10 mil em prêmios, equivalente a cerca de R$ 55 mil.

Camila e Andrea garantiram o título ao derrotar a dupla Laura Rigotti e Mariana Peracini em uma final disputada, com parciais de 7/5 e 7/6. Esse é o primeiro título da parceria e o oitavo na carreira de Camila, de apenas 21 anos.

"É um pouquinho de pressão a mais jogar em casa, mas bom demais ser campeã", disse Camila.

Andrea Colavita, jogando no Brasil pela primeira vez, também comemorou o título: "Primeira vez que ganho um título aqui no Brasil. Muito contente por isso, espero que seja o primeiro de muitos."

Na chave masculina, o título ficou com os favoritos, Matheus Bueno e Davi Ballerini, que venceram Lucas Lima e Pedro Mattos com um duplo 6/4.

Cada dupla campeã recebeu mais de 100 pontos no ranking mundial e uma premiação de US$ 2 mil.

