CBF muda horários de jogos do São Paulo e Flamengo deste sábado; confira

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), alterou o horário de duas partidas da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontecem no próximo sábado (6).

Os jogos entre São Paulo e Red Bull Bragantino no MorumBIS, além de Flamengo contra o Cuiabá no Maracanã, estavam marcados inicialmente para às 20h. Mas a entidade que organiza o Brasileirão mudou o início da rodada para 19h (horário de MS).

O motivo para a mudança seria a Seleção Brasileira, que também entra em campo dia 6 de julho. A equipe de Dorival Junior enfrenta o Uruguai, às 21h (MS), pelas quartas de final da Copa América.

Com isso, o segundo tempo dos jogos de São Paulo e Flamengo iriam acontecer em meio ao confronto decisivo do Brasil. As alterações foram confirmadas no site da CBF.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também