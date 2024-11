CBF planeja mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que haverá mudanças no calendário do futebol brasileiro para 2025.

As mudanças englobarão a antecipação do início do Campeonato Brasileiro para março e a paralisação durante um mês entre junho e julho, para evitar conflitos com o Mundial de Clubes da Fifa. Os campeonatos estaduais também devem ser antecipados, com início na primeira semana de janeiro.

Os conceitos da proposta da CBF foram apresentados aos clubes, mas o calendário ainda não foi publicado oficialmente.

Ao antecipar o início do Brasileirão em um mês (de abril para março), a CBF conseguiria paralisar a competição durante a disputa do Mundial, que vai de 15 de junho a 13 de julho e terá quatro clubes brasileiros: Flamengo, Fluminense, Palmeiras e mais o campeão da Libertadores de 2024, Atlético-MG ou Botafogo

Se o Brasileirão não fosse paralisado durante o Mundial de Clubes, os quatro times que vão disputar o torneio da Fifa, nos Estados Unidos, seriam obrigados a "pagar" os jogos atrasados durante as Datas Fifa e fatalmente jogariam o Campeonato Brasileiro desfalcados dos jogadores convocados por suas Seleções.

Os campeonatos estaduais, que normalmente ocupam três meses do ano (do meio de janeiro ao meio de abril), devem começar e terminar mais cedo – antes da Data Fifa de março. O número de datas dos principais estaduais deve ser mantido em 16, mas estes torneios ocuparão menos espaço no ano.

A proposta do calendário, elaborada pela diretoria de competições, tem o apoio do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ao longo desta quinta-feira (07) haverá reuniões com as federações estaduais que teriam seus campeonatos afetados pelas mudanças.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também