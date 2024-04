City e Arsenal se enfrentam no Etihad Stadium nesse domingo

Manchester City e Arsenal se enfrentam amanhã (31) pela 30º rodada da Premier League. A partida começa às 11h30 (horário de Mato Grosso do Sul). O jogo será na casa dos atuais campeões da competição, o Etihad Stadium, na cidade de Manchester.

Os Gunners lideram o campeonato, com 64 pontos. Os Cityzens está logo atrás com 63, na terceira colocação, porque em segundo está o Liverpool, também com 64, e enfrenta o Brighton, também no domingo, mas às 9h (horário de Mato Grosso do Sul). Ambos os jogos serão transmitidos pela ESPN e no streaming Star+

A Premier League está a nove jogos de ter um novo campeão. O Arsenal vem de oito vitórias consecutivas; o City não perde um jogo, somando todos os torneios, desde 6 de dezembro de 2023, resultando em 22 partidas de invencibilidade.

Mas o técnico do Manchester City, Pep Guardiola, terá que lidar com os desfalques. O goleiro titular, Ederson, sofreu uma lesão muscular no último duelo da Premier League, contra o Liverpool, e ficará afastado de três a quatro semanas. E John Stones e Kyle Walker, que ficaram machucados defendendo a Seleção da Inglaterra na última Data FIFA.

John Stones acumula somente 22 jogos na temporada, visto que sofreu com lesões na temporada 23/24.

Pelo lado do Arsenal, o goleiro Raya, que não atuou contra o Brentford na última rodada, deve retornar. Mas o atacante Saka, cortado dos amistosos da Data FIFA por lesão no joelho, não jogará.

