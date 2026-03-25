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Clubes e FFMS alinham detalhes para disputa da SÃ©rie B do Estadual

Objetivo da reuniÃ£o Ã© discutir o formato de disputa, tabela bÃ¡sica e detalhes do regulamento

25 marÃ§o 2026 - 12h38Vinicius Costa
Reunião acontecerá na sede da FFMSReuniÃ£o acontecerÃ¡ na sede da FFMS   (DivulgaÃ§Ã£o/FFMS)

Foi marcado para o dia 31 de março, em Campo Grande, a reunião do Conselho Técnico que envolverá os clubes que devem disputar a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense.

Dez clubes estão na lista de pré-inscritos e devem confirmar participação: CD 7 de Setembro, CE União ABC, SE Nova Andradina, EC Campo Grande, Mato Grosso do Sul FC, EC Comercial, São Gabriel EC, Misto EC, EC Taveirópolis e Aquidauanense FC.

Segundo a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, o objetivo da reunião é discutir o formato de disputa, tabela básica e detalhes do regulamento.

Para confirmar participação, a presença do representante é obrigatória, além da apresentação dos documentos e laudos técnicos exigidos até o dia 21 de abril, 45 dias antes da competição, previsto para 6 de junho, com final programada para 6 de setembro.

A Série B do Campeonato Estadual aponta dois times para ocupar as vagas na primeira divisão em 2027 dos rebaixados EC Águia Negra e Costa Rica EC.

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