Com o Brasil em 20º lugar no ranking: Confira o quadro final de medalhas das Olimpíadas 2024

Com um total de 126 medalhas, os Estados Unidos se consagrou em 1º no ranking olímpico definitivo deste domingo (11), último dia dos jogos. A China que liderou por um período ficou em 2º com 91 pódios.

O Japão aparece em terceiro lugar, com metade das medalhas da China, 45 no total.

Já o Brasil, ficou em 20ª posição com 20 medalhas, sendo três ouros, sete pratas e 10 bronzes.

Ouro

Beatriz Souza (judô)

Rebeca Andrade (ginástica artística)

Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia)

Prata

Willian Lima (judô)

Caio Bonfim (marcha atlética)

Tatiana Weston-Webb (surfe)

Rebeca Andrade (individual geral)

Rebeca Andrade (salto)

Isaquias Queiroz (canoagem)

Futebol feminino

Bronze

Rayssa Leal (skate)

Larissa Pimenta (judô)

por equipes na ginástica artística

por equipes no judô

Bia Ferreira (boxe)

Gabriel Medina (surfe)

Augusto Akio (skate)

Netinho (taekwondo)

Alison Santos (atletismo)

Vôlei feminino

Veja o quadro completo no link olympics.com/pt/paris-2024/medalhas

