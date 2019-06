Com placar de 5 a 0 Brasil atropela o Peru

Pela terceira rodada da Copa América na fase de grupos, o Brasil vence o Peru por 5 a 0 e avança para a próxima fase da competição. A partida foi realizada na tarde deste sábado (22) na Arena Corinthians em São Paulo (SP).

Logo na etapa inicial a equipe do Brasil abriu três gols. O primeiro saiu dos pés de Casemiro aos 12 minutos de jogo. O segundo foi marcado por Firmino, nove minutos depois. Everton ampliou aos 32 minutos fazendo 3 a 0.

A equipe do Brasil voltou para o tempo complementar com tranquilidade para ampliar o placar. Daniel Alves, com um chute cruzado próximo da pequena área, fez o quarto aos 8 minutos. Willian marcou mais um com um chute forte de fora da grande área aos 45 minutos e fechou a goleada.

O Brasil ainda teve a chance de marcar o sexto gol depois que o juiz marcou um pênalti. Mas Gabriel Jesus não converteu a cobrança que parou nas mãos do goleiro peruano.

Mesmo com a vantagem do placar os jogadores do Brasil pressionaram o tempo todo o adversário. Em certos momentos da partida a torcida satisfeita com o jogo gritava "olé". Com o placar o time da casa fecha a primeira fase como líder do Grupo A com 7 pontos seguida da Venezuela com 5.

Quartas

Agora o próximo jogo do elenco canarinho acontece na terça-feira (25) em Porto Alegre (RS) na Arena do Grêmio pelas quartas de final.

Na estreia pela Copa América a seleção venceu a Bolívia por 3 a 0 no Morumbi em São Paulo (SP). No segundo jogo contra a Venezuela o placar foi de 0 a 0 e custou as vaias da torcida de Salvador (BA).

