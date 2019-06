Tite procura amenizar polêmica de Neymar e foca em planejamento tático para seleção

A Seleção Brasileira de Futebol entrará em campo nesta quarta-feira (5) em amistoso contra o Qatar e a missão é deixar de lado o polêmico caso do atacante Neymar que tumultuou o dia a dia do time na última semana com notícias de um suposto estupro.



O amistoso acontecerá às 21h30, de Brasília, no estádio Mané Garrincha. Tite está tentando focar apenas no aspecto tático e colocará à prova o planejamento de médio prazo.



A competição sul-americana simboliza a prova final da segunda etapa. O comandante sinalizou que vai abandonar o 4-1-4-1 e ensaiou um 4-2-3-1. Na primeira entrevista após a Copa do Mundo de 2018, a comissão revelou que dividiu em três etapas o ciclo de preparação até o Mundial de 2022.



As novidades são as presenças de Arthur, Richarlison e Ederson, que ocupa temporariamente a vaga de Alisson, Marquinhos e Filipe Luís deixam a condição de reservas para atuarem como titulares e Daniel Alves recebe nova chance após o corte por lesão.



Nomes como Marcelo, Paulinho, Renato Augusto, Willian e Douglas Costa já são tratados como parte do passado. O esquema também é resultado de uma variação testada em uma tentativa de salvar a seleção de um vexame nos últimos dois amistosos de março.



Depois do empate por 1 a 1 contra o Panamá, o Brasil fez uma de suas piores apresentações diante da República Tcheca e só conseguiu a virada pela mudança na formação tática e as entradas de David Neres e Evertone, com dois gols de Gabriel Jesus, que herdou a titularidade, já que Roberto Firmino só se apresenta no próximo dia 6.

