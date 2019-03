Marcos Tenório, com informações do Uol

Foi anunciado nesta sexta-feira (8) para os amistosos da seleção brasileira, a convocação de David Neres, do Ajax, após o corte do Vinicius Júnior, do Real Madri que se lesionou e ficara cerca de 2 meses fora dos gramados.

Após a grande atuação do ex-são paulino diante dos merengues, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, fez com que o técnico Tite e sua comissão técnica decidissem convocar o atacante.

Na partida, o brasileiro foi o autor de um dos gols da vitória do Ajax por 4 a 1, resultado que classificou a equipe holandesa para a próxima fase.

O jogador vai integrar o elenco da seleção brasileira nos amistosos contra Panamá e República Tcheca, nos dias 23 e 26 de março. A apresentação dos jogadores convocados acontecerá no dia 17 deste mês em Porto, em Portugal.

David Neres recebe sua primeira oportunidade na seleção principal, depois de traçar caminho nas categorias inferiores. O jogador vem sendo um dos destaques do Ajax na atual temporada.

O coordenador da Seleção, Edu Gaspar, falou que são dois jovens talentos que conseguiram destaque em campeonatos de alta competitividades e foram convocados pelo momento pessoal e pelo desempenho demonstrado. Somos uma comissão que está próxima dos jogadores e fiz questão de ligar para eles e passar as boas vindas ao David e nosso apoio ao Vinicius para uma excelente recuperação.

David Neres está em sua terceira temporada no Ajax, após ser vendido pelo São Paulo com apenas 19 anos, no começo de 2017, por R$ 50 milhões. O atacante se tornou titular absoluto da equipe na última temporada e já realizou 37 partidas em 2018/19, tendo marcado seis gols pelo clube holandês.

