Brasil enfrentará o Panamá no primeiro amistoso de 2019

A seleção brasileira já tem data marcada para voltar aos gramados em 2019, a primeira partida deste ano, será na cidade de Porto, em Portugal, os comandados do técnico Tite, vão enfrentar o Panamá no Estádio do Dragão no dia 23 de março (sábado), às 13h (MS).

O estádio tem capacidade para 50 mil pessoas, e está será a primeira vez que a Seleção jogará no estádio do Dragão. Porém, não será a primeira vez na cidade do Porto.

Em quatro oportunidades a seleção brasileira atuou no Estádio das Antas. Foram dois amistosos em 1934 com uma vitória por 6 a 1 contra o Sporting e um empate sem gols contra o Porto. Os outros dois jogos foram contra a seleção portuguesa. Um empate sem gols em 1965 e uma derrota por 2 a 1 em 2003.

Três dias após o primeiro compromisso, no dia 26, a Seleção Brasileira estará em Praga para enfrentar a República Tcheca na Eden Arena, às 15h45 (MS).

