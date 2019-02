Na Copa do Brasil, Carijó entra em campo diante do Luverdense

O Corumbaense, atual vice-campeão Estadual de 2018, entra em campo para enfrentar o Luverdense-MT pela Copa do Brasil. O confronto acontece às 20h30 desta quarta-feira (6) no Estádio Arthur Marinho em Corumbá.

A Copa do Brasil é a segunda competição mais importante do calendário brasileiro. O Carijó está na competição pelo segundo ano consecutivo. No estadual deste ano a equipe Corumbaense é o sexto colocado com seis pontos, o time disputou quatro jogos e obteve duas vitórias e duas derrotas. O time está a sete pontos do líder Águia Negra.

No Campeonato Mato-Grossense o Luverdense, time da série C do Campeonato Brasileiro, em três rodadas, soma seis pontos e ocupa a terceira colocação. São duas vitórias e uma derrota, a equipe está um ponto atrás do líder Operário-VG.

Retrospectiva

O Corumbaense já enfrentou o time de Mato Grosso por duas vezes pela Copa Verde, foram duas derrotas sofridas, uma por 2 a 0 no Arthur Marinho e por 3 a 2 no Passo das Emas, casa do adversário.

O Luverdense joga pelo empate para se classificar por estar melhor ranqueado que o Corumbaense. Apita o jogo Dyorgines José Padovani de Andrade que será auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Ramires Santos Cândido, todos do Espírito Santo. Thiago Alencar Gonzaga será o 4º árbitro.

