Com 2x0, Operário vence Corumbaense em estreia nos campos

O jogo entre Operário e Corumbaense, trouxe dois times de pesos na partida jogada neste domingo (20), no estádio Morenão, em Campo Grande. A disputa foi acirrada, mas quem levou a melhor foi o Galo da capital, que venceu por 2 a 0.

De maneira tranquila, a partida começou equilibrada, mas logo no primeiro tempo a equipe do Operário já mostrou força e saiu na frente. No segundo tempo, o time marcou mais um gol e fechou jogo com um bom resultado, garantindo 3 pontos na disputa.

Os dois times foram finalistas no campeonato no ano passado, mas o Operário é o atual campeão do Campeonato Sul-matogrossense de 2018.

Outros times entram em campo ainda hoje, o Sete de Setembro e Águia Negra, encerram a primeira disputa. O jogo também ocorrerá no estádio Morenão.

