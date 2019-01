Torcedores do Corumbaense realizam amistoso na capital

Um grupo de torcedores boleiros de Corumbá, vão aproveitar a estreia do Corumbaense no próximo domingo (20) no campeonato estadual para fazer um amistoso contra o time formado no Terrinha, aqui da capital. O jogo será no próximo domingo às 10h da manhã e o confronto será entre os Amigos do Ajala contra os Amigos de Corumbá.

A reportagem do JD1 Notícias entrou em contato com Júlio Sergio Marques, um dos responsáveis pelo Terrinha há 10 anos, que falou que serão três ex-atleta do Carijó que vão participar do jogo festivo.

No final do ano passado, os Amigos do Ajala foram convidados para ir até Corumbá, para participar de um amistoso, Júlio conta que eles são um pessoal muito festeiro e que no próximo domingo, irá ter muita festa e diversão.

Informações

O campo do Terrinha fica na rua Américo Brasiliense, 924, no bairro Vila Almeida. Eles tem duas competições em andamento, uma é a categoria “Livre” que está na 20ª edição, onde a final chega a ter 5 mil pessoas assistindo, a outra é “Másters” que terá uma partida sendo realizada antes do amistoso entre o Terrinha e os boleiros de Corumbá.

