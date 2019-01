Dirigente do Comercial “detona” calendário e verba de TV

No próximo sábado é a estreia do Esporte Clube Comercial no Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol, a equipe enfrenta a Serc, de Chapadão do Sul.

De acordo com o presidente Valter Mangini, “o comercial entra sempre para ser campeão”, pois o nível dos jogadores que foram contratados não dá para pensar diferente. Ao todo serão 30 jogadores que farão parte do plantel, 22 contratados e oito garotos da base serão utilizados na competição estadual.

Mangini se lembrou da eliminação da equipe no ano passado para o Corumbaense e criticou a forma como foi eliminado “um regulamento besta”, pois classificamos em segundo no grupo e o Carijó em terceiro no seu grupo, mas com um ponto a menos, e depois de dois empates o Colorado saiu competição. Aliviado Mangini diz que “esse ano não tem esse regulamento”.

O presidente também falou da dificuldade financeira pela qual o clube passa, e lembrou a média de público do campeonato passado, “foram 280 pagantes, exceto os jogos contra o Corumbaense e Operário, mas fora disso não dá 300 pagantes”.

Valter Mangini comentou a demorada para a liberação do estádio Morenão pelo Ministério Público, algo que acontece todos os anos e não sabe o motivo que da demora, mas isso “acaba desgastando o torcedor, que não sabe se vai ou não ao estádio”.

“O calendário estadual tem que ser nosso, não tem que acompanhar calendário brasileiro, pois não adianta as equipes disputarem o campeonato em janeiro, fevereiro e março e ficarem o resto do ano paradas”, afirma Mangini, que não está contente com a verba que é paga para o clube pela televisão “é muito pouco, ela [tv] paga R$ 15 mil pelo campeonato todo para cada clube”, algo que segundo o presidente, “não paga um jogo no Morenão”.

O dirigente questiona qual a necessidade de jogar quarta, sábado e quarta novamente, para daqui dois meses não ter campeonato. "Esse formato é para grandes times que estão em várias competições, não para quem disputa um campeonato único", detona o dirigente.

