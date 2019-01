Em quatro competições, Operário inicia temporada no domingo

O "Galo" estreia no campeonato sul-mato-grossense no próximo domingo (20). A equipe enfrentará o Corumbaense no estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, a partida está marcada para as 16h. O atual campeão estadual entra na competição para manter a hegemonia.

Operário jogará também a Copa do Brasil, a Copa Verde e o campeonato Brasileiro Série D. A equipe retorna às competições nacionais após 11 anos, e jogará contra o Botafogo - PB. Na tabela, o local ainda será definido, mas a estreia deve acontecer no Morenão, em Campo Grande.

O presidente do Operário, Estevão Petrallás, fala que a equipe já esta fechada e treinando bastante, “a expectativa para a estreia é a melhor possível”.

Petrallás ainda ressaltou a importância de manter acesa a esperança do bi-campeonato, “porque cada ação como está, faz com que o torcedor volte a acreditar”.

Ao assumir o clube, o presidente lembra do momento em que assumiu o time, a dificuldade financeira que a equipe passava, Petrallás diz que “quando eu assumi o Operário ele respirava por aparelho, hoje já está andando pelos corredores”, ressalva.

Ingressos para o jogo Operário e Corumbaense

A diretoria do Operário já colocou à venda os ingressos para a partida contra o Corumbaense. Os valores vão de R$ 10 a R$ 40.

Os torcedores que forem assistir o jogo na arquibancada irá pagar R$ 20,00 no preço do ingressos, sendo R$ 10 a meia-entrada. Já nas cadeiras, terá que pagar R$ 40 e a metade do preço na meia-entrada. As crianças até 12 anos não pagam.

Os ingressos já estão disponíveis na Padaria Toscano (avenida Coronel Antonino, 619), Cerv Já Conveniência (avenida Afonso Pena, 3799) e Box do Gordinho (Mercadão Municipal).

Deixe seu Comentário

Leia Também