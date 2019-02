CBF divulga a segunda fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários dos próximos jogos da competição. Com os 40 times definidos para a segunda fase da competição, Londrina e Paraná abre a fase que começa na próxima terça-feira (19), ás 19h15.

O regulamento da segunda fase muda um pouco, na primeira fase o clube melhor ranqueado tinha a vantagem do empate, já nesta fase da Copa do Brasil, será disputada em jogos únicos, mas nenhuma equipe tem vantagem do empate. Caso aconteça a igualdade no resultado, a decisão vai para a disputa de pênaltis.

Veja todos os jogos abaixo (as equipes à esquerda são mandantes por conta de sorteio prévio):

Terça (19/02)

19h15 - Londrina x Paraná - Estádio do Café

Quarta (20/02)

19h15 - Luverdense x Figueirense - Passo das Emas

21h30 - Corinthians x Avenida-RS - Arena Corinthians

21h30 - Serra-ES x Vasco - Kleber Andrade

21h30 - Santa Cruz x Náutico - Arruda

Quinta (21/02)

19h15 - Criciúma x Oeste - Heriberto Hulse

21h30 - Goiás x CRB - Hailé Pinheiro

Terça (26/02)

21h30 - Atlético-CE x Atlético-GO - Presidente Vargas

Quarta (27/02)

15h30 - Bragantino-PA x Aparecidense - Diogão

19h15 - Foz do Iguaçu x Ceará - Estádio ABC

20h30 - URT-MG x Vila Nova - Zama Maciel

21h30 - Botafogo x Cuiabá - Nilton Santos

Quinta (28/02)

19h15 - Tombense-MG x Botafogo-PB - Antônio Guimarães de Almeida

21h30 - Juventude x América-MG - Alfredo Jaconi

Quarta (06/03)

19h15 - Santa Cruz-RN x Bahia - Arena das Dunas

21h30 - Fluminense x Ypiranga-RS - Maracanã

21h30 - Mixto-MT x Chapecoense - Arena Pantanal

Quinta (07/03)

19h15 - Avaí x Brasil de Pelotas - Ressacada

20h30 - ABC x Moto Club - Frasqueirão

21h30 - Santos x América-RN - Pacaembu

