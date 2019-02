Operário recebe o Botafoga-PB pela Copa do Brasil

São 13 anos desde a última participação do Operário na Copa do Brasil. A equipe disputou a competição em 2006, e desde então, não conseguiu se classificar. Em sua última participação, o Galo foi derrotado duas vezes pelo Botafogo-RJ e eliminado da competição. Hoje (13), o atual campeão sul-mato-grossense volta a competição e terá outro Botafogo no seu caminho, só que desta vez da Paraíba.

Caso avance de fase, o Galo receberá mais R$ 625 mil de cota, além dos R$ 525 mil desta fase, o que será importante para ter uma tranquilidade financeira.

As duas equipes chegam para a partida com resultados semelhantes pelos respectivos estaduais. O treinador Arilson Costa poupou boa parte dos titulares no último domingo contra a Serc e venceu por 3 a 0. Já o técnico Evaristo Piza fez o mesmo contra o CSP mesclando o time e a vitória também foi por 3 a 0.

O Galo já fez quatro partidas pelo sul-mato-grossense e venceu três, enquanto o Botafogo ganhou todas as cinco partidas que disputou no campeonato paraibano. A expectativa é de que pelo menos três mil torcedores estejam no Morenão.

Para o jogo de hoje, o Operário deve ir a campo com Jota, Gerson, Rodrigo Arroz, André Paulino e Da Silva; Eduardo Arroz, Jorginho, Alberto, Fernandinho, Jean Carlo e Thiago Miracema.

A arbitragem será de Savio Pereira Sampaio com assistências de Daniel Henrique da Silva Andrade e Leila Naiara Moreira da Cruz, todos do DF.

A partida está marcada para as 20h30, no estádio Morenão.

