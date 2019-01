Operário de Dourados recebe a Serc no Morenão

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol volta ser dispuado nesta terça-feira (22). A partida será entre uma equipe de Dourados e outra de Chapadão do Sul. As duas equipes não venceram na primeira rodada.

Confronto entre Operário de Dourados e Serc promete ser um bom jogo, visto que nenhuma das equipes somaram pontos na competição até agora. Cada ponto é importante para avançar para a próxima fase, as duas equipes vão com força máxima em busca da vitória. A partida será realizada no estádio Morenão, às 20h10.

As outras cinco partidas que complementam a rodada, serão realizadas na quarta-feira (23), confira os confrontos.

Aquidauanense X Urso no estádio Noroeste às 16h.

Costa Rica-MS X Sete de Dourados, no Laertão às 20h10.

Águia Negra X Operário-MS, no Ninho da Águia às 20h10.

União ABC X Comercial-MS, no estádio Morenão às 20h30

Corumbaense X Novo será às 20h10.

