Estadual começou com três partidas neste sábado

O Campeonato Estadual Sul-mato-grossense de Futebol começou neste sábado com três partidas que levaram muita emoção para os torcedores de MS.

Os três jogos começaram as 16h, no estádio Morenão o Comercial enfrentou o time da Serc, que veio de Chapadão do Sul, mas não conseguiu segurar o time da casa, que venceu a partida por 2 a 0.

No outro jogo da rodada, O União ABC recebeu o Costa Rica - MS, no estádio das Moreninhas e venceu o jogo pelo placar mínimo de 1 a 0.

E em Aquidauana no estádio Noroeste, o Aquidauanense saiu com a vitória sobre o Operário de Dourados, a partida terminou com cingo gols marcados, e por 3 a 2, o time mandante venceu o confronto.

O Comercial está na primeira colocação, mas no domingo (20) outras três partidas fecham a primeira rodada do estadual. No estádio das Moreninhas o Novo enfrenta o Urso, às 16h, no mesmo horário Operário e Corumbaense fazem o clássico da rodada, o jogo será no Morenão, e um pouco mais tarde às 20h, o Sete de Dourados recebe o Águia Negra, mas a partida será na capital.

